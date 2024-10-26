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Перрикар — о предстоящем матче с Шелтоном в Базеле: 50/50, буду стараться изо всех сил

Перрикар — о предстоящем матче с Шелтоном в Базеле: 50/50, буду стараться изо всех сил
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о предстоящем финале на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) с 23-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.

«Когда выходишь на корт, всегда 50/50. Да, я выигрывал [у него], но один раз, и это было на траве. Сейчас это совсем другой матч. Мы в финале, и это будет непросто. Оба хотим выиграть титул. Буду стараться изо всех сил, он будет стараться изо всех сил, но в конце будет только один победитель», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

Базель. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Джованни Мпетчи Перрикар
50
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Счёт личных встреч Джованни Мпетчи Перрикара и Бена Шелтона — 1-0 в пользу француза. Он оказался сильнее на турнире в Лондоне (Великобритания) в 2024 году.

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