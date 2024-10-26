Синнер — о коучинге: не совсем понял, о чём там, но не думаю, что всё сильно изменится

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о решении Международной федерации тенниса (ITF) официально с 1 января 2025 года легализовать коучинг (право тренеров подсказывать своим подопечным во время матчей).

«Не совсем понял, о чём идёт речь в этом коучинге. Они остаются в ложе игроков или могут выходить на площадку? Не думаю, будто что-то сильно изменится. Как игрок ты один на корте и пытаешься разобраться в ситуации самостоятельно. Знаете, есть какие-то связи с тренером, ты понимаешь, о чём он говорит и что советует, так что не думаю, что всё сильно изменится», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее о решении ITF отрицательно высказывались Денис Шаповалов и Тейлор Фриц.