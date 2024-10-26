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Синнер — о «Мастерсе» в Париже: турнир, на котором пока не мог найти свой лучший теннис

Синнер — о «Мастерсе» в Париже: турнир, на котором пока не мог найти свой лучший теннис
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего «Мастерса» в Париже (Франция).

«Это был долгий сезон, но всегда, когда ты подходишь к концу, может произойти всё, что угодно. Знаете, некоторые игроки более свежие, некоторые — более уставшие. Но лично я счастлив вернуться сюда. Это турнир, на котором пока не мог найти свой лучший теннис. Посмотрим, что смогу сделать в этом году. Надеюсь, он будет хорошим и очень, очень сложным», — сказал Синнер на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Париже (Франция) Янник Синнер первым сеяным. У испанеца Карлос Алькараса — второй номер посева.

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