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«Одна из моих целей с начала сезона». Синнер — об усталости перед Итоговым чемпионатом ATP

«Одна из моих целей с начала сезона». Синнер — об усталости перед Итоговым чемпионатом ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, чувствует ли он сильную усталость перед Итоговым чемпионатом ATP.

«Мне повезло, что не играл так много и всегда проходил довольно далеко на турнирах, что было хорошо для меня. Мой уровень кажется нормальным. Знаете, ответы на эти вопросы будут даны потом, на корте, но если говорить об общем психическом состоянии, то оно очень хорошее. Счастлив быть здесь, и очевидно, что потом для меня главным событием станет финал в Турине. Это одна из моих целей с начала сезона», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, перед Итоговым чемпионатом ATP — 2024 Янник Синнер выступит на «Мастерсе» в Париже, где он является первым сеяным.

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