«Мне не на что жаловаться». Карен Хачанов — о выходе в финал ATP-500 в Вене

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В 1/2 финала россиянин обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

«Чувствую себя великолепно, мне не на что жаловаться. Это то, ради чего ты действительно работаешь. Как только начинаешь чувствовать себя так, как сейчас, ты хочешь продолжать в том же духе. Не хочу оказывать на себя дополнительное давление, просто нужно продолжать и наслаждаться тем, как играю. Концентрируюсь от игры к игре», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

В финале Карен Хачанов встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который в 1/2 финала обошёл итальянца Лоренцо Музетти.