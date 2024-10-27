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«Мне не на что жаловаться». Карен Хачанов — о выходе в финал ATP-500 в Вене

«Мне не на что жаловаться». Карен Хачанов — о выходе в финал ATP-500 в Вене
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В 1/2 финала россиянин обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:20 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Чувствую себя великолепно, мне не на что жаловаться. Это то, ради чего ты действительно работаешь. Как только начинаешь чувствовать себя так, как сейчас, ты хочешь продолжать в том же духе. Не хочу оказывать на себя дополнительное давление, просто нужно продолжать и наслаждаться тем, как играю. Концентрируюсь от игры к игре», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

В финале Карен Хачанов встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который в 1/2 финала обошёл итальянца Лоренцо Музетти.

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