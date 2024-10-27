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«Он будет готов». Карен Хачанов — о предстоящем финале с Джеком Дрейпером в Вене

«Он будет готов». Карен Хачанов — о предстоящем финале с Джеком Дрейпером в Вене
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о предстоящем финальном матче с 18-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Хорошо его знаю, для него это был лучший сезон на данный момент. Он отлично подаёт и сегодня против Музетти играл мужественно и добился победы.

— Дрейпер сказал на пресс-конференции, что был немного измотан.....
— Приятно слышать (смеётся)… Но в то же время уверен, что он будет готов, хотя времени на подготовку к завтрашнему дню не так много. Когда ты в финале, хочешь дать дополнительный толчок, у тебя есть дополнительная мотивация, — приводит слова Хачанова Ubitennis.

Напомним, в полуфинале Карен Хачанов обыграл 10-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора. Джек Дрейпер на этом же этапе обошёл итальянца Лоренцо Музетти.

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