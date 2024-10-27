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«Это похоже на шахматы». Хачанов поделился планом на финал с Дрейпером в Вене

«Это похоже на шахматы». Хачанов поделился планом на финал с Дрейпером в Вене
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24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал, собирается ли вносить какие-либо коррективы перед финальным матчем на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) с британцем Джеком Дрейпером, занимающим 18-ю строчку рейтинга.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Важно быть агрессивным. Если хорошо подаю, то могу доминировать. Просто постараюсь сыграть как можно лучше, варьируя удары по линии, двигаясь вперёд как можно быстрее, выходя вперёд, когда вижу, что соперник защищается. Алекс — очень быстрый игрок, он любит делать много встречных движений, поэтому приходится работать, ты знаешь, что он не промахнётся. С ответом всё то же самое. Если соперник часто подаёт первой подачей, ты просто стараешься ввести мяч в игру, а на второй подаче — оказать на него давление, чтобы доминировать. Это действительно похоже на шахматы. Тот факт, что Джек — левша, немного меняет ситуацию, но посмотрю вместе с тренером, какие коррективы нужно будет внести в план игры», — приводит слова Хачанова Ubitennis.

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