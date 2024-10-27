Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой турнира WTA-500 в Токио
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Завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 155-й ракеткой мира американской теннисисткой Софьей Кенин и первой сеяной на соревнованиях китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала представительница Китая. Таким образом, китаянка стала чемпионкой «пятисотника».
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