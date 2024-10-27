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Чжэн Циньвэнь – Софья Кенин, результат матча 27 октября 2024, счёт 7:6, 6:3, финал турнира WTA-500 в Токио

Чжэн Циньвэнь стала чемпионкой турнира WTA-500 в Токио
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Завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 155-й ракеткой мира американской теннисисткой Софьей Кенин и первой сеяной на соревнованиях китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала представительница Китая. Таким образом, китаянка стала чемпионкой «пятисотника».

Токио (ж). Финал
27 октября 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Софья Кенин
155
США
Софья Кенин
С. Кенин
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