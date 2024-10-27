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Россиянка Татьяна Прозорова пробилась в основную сетку турнира в Гонконге

Россиянка Татьяна Прозорова пробилась в основную сетку турнира в Гонконге
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262-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в основную сетку хардового турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай). В финальном матче квалификационного раунда она обыграла Макото Ниномию из Японии со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Россиянка выполнил один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и выиграла три брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Гонконге пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является канадка Лейла Фернандес.

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