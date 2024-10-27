«Будет сложно с Шелтоном». Янник Синнер — о сетке «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей сетке на предстоящем турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция).

«Да, очень сложная сетка, особенно здесь, на этих кортах. Будет очень сложно против Бена. В любом случае это очень, очень сложно. А против Феликса я никогда не побеждал. Так что, знаете, это будет очень тяжело но я с нетерпением жду этого», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер начнёт турнир со второго круга, в котором должен был встретиться с победителем матча 1/32 финала между американцем Беном Шелтоном и Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисист из Канады снялся с турнира из-за травмы и его в матче с Шелтоном заменит лаки-лузер.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.