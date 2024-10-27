Патрик Макинрой назвал первого американца, который по уровню игры превзойдёт Алькараса

Бывший теннисист, чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде американец Патрик Макинрой предположил, что его соотечественник Бен Шелтон станет первым представителем США, который сможет превзойти по уровню игры вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Думаю, что у Бена Шелтона больше всего шансов сделать это. Наблюдая за ним на Кубке Лэйвера, что мне посчастливилось делать последние два года, я видел, как он играл в том матче с Алькарасом. Он проиграл в двух сетах, но первые семь-восемь геймов в его исполнении были очень крутыми. Он не смог показывать этот уровень на протяжении всего матча, и, очевидно, он не сделал бы этого в пяти сетах — это совсем другая история, но он сделал это в восьми геймах. Так что если он сможет сравниться с Алькарасом в плане атлетизма и подачи, то, возможно, он тот самый парень, который обыграет Карлоса.

У Бена Шелтона определённо есть характер, вера в себя, и он в каком-то смысле не боится этих парней. Думаю, он понимает, что ему придётся сделать, чтобы стать лучше, но он самый перспективный американец. Сейчас он не так стабилен, как Фриц или Томми Пол, но посмотрим, как всё сложится. Хорошая новость в том, что у нас есть четыре или пять парней, которые должны быть в обойме в ближайшие пять-семь лет», — сказал Макинрой в эфире подкаста Inside-In на Tennis Channel.

Карлос Алькарас и Бен Шелтон провели между собой два матча на турнирах ATP. В обеих встречах победу праздновал испанский теннисист.