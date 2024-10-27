Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция финала турнира ATP-500 в Вене

Джек Дрейпер — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция финала турнира ATP-500 в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч полуфинала, в котором встретятся 18-й номер рейтинга британец Джек Дрейпер и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 2-1. При этом в третьем круге US Open — 2022 Карен победил на отказе соперника при счёте 6:3, 4:6, 6:5, а затем уверенно выиграл на первом турнире в Аделаиде-2023 — 6:4, 6:2. Неделей позже Джек взял реванш на втором турнире в Аделаиде — 6:4, 7:6 (7:3).

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android