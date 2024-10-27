Полуфинал Карена Хачанова и Алекса де Минора в Вене прерывался из-за пьяного зрителя
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В субботу, 26 октября, матч 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Алексом де Минором (6:2, 6:4) прерывался из-за пьяного зрителя.
Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:20 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|2
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10
Алекс де Минор
А. де Минор
В первом гейме при 30:30 игру остановили, потому что нетрезвый мужчина, развалившись у корта, орал песню в полной тишине. Болельщика успокаивал Карен Хачанов. Отметим, что накануне в стране отмечался национальный день Австрии.
Фото: Кадр из трансляции
Сегодня, 27 октября, в матче за титул чемпиона турнира в Вене Хачанов встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который в своём полуфинале оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:2).
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