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Полуфинал Карена Хачанова и Алекса де Минора в Вене прерывался из-за пьяного зрителя

Полуфинал Карена Хачанова и Алекса де Минора в Вене прерывался из-за пьяного зрителя
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В субботу, 26 октября, матч 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Алексом де Минором (6:2, 6:4) прерывался из-за пьяного зрителя.

Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:20 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В первом гейме при 30:30 игру остановили, потому что нетрезвый мужчина, развалившись у корта, орал песню в полной тишине. Болельщика успокаивал Карен Хачанов. Отметим, что накануне в стране отмечался национальный день Австрии.

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 27 октября, в матче за титул чемпиона турнира в Вене Хачанов встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который в своём полуфинале оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:2).

Календарь турнира в Вене
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