Полуфинал Карена Хачанова и Алекса де Минора в Вене прерывался из-за пьяного зрителя

В субботу, 26 октября, матч 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) между российским теннисистом Кареном Хачановым и представителем Австралии Алексом де Минором (6:2, 6:4) прерывался из-за пьяного зрителя.

В первом гейме при 30:30 игру остановили, потому что нетрезвый мужчина, развалившись у корта, орал песню в полной тишине. Болельщика успокаивал Карен Хачанов. Отметим, что накануне в стране отмечался национальный день Австрии.

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 27 октября, в матче за титул чемпиона турнира в Вене Хачанов встретится с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который в своём полуфинале оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:2).