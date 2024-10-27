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Феликс Оже-Альяссим объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже

Феликс Оже-Альяссим объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже (Франция) который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

«Я пытался дать себе каждую последнюю возможность быть в форме, чтобы сыграть в Париже, но, к сожалению, в этом году этого не произошло. После того как я испытал некоторую боль в спине во время турнира в Базеле, я пытался провести несколько тренировок, прежде чем пришёл к выводу, что не готов соревноваться в Париже на том уровне, на который я надеялся. Тем не менее это завершение моего сезона, собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы восстановиться морально и физически для сильного старта в 2025 году», — написал Оже-Альяссим на своей странице в соцсетях.

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