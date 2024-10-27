Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака показала, как менялось её тело после родов ребёнка. Карусель фотографий она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

В июле 2023 года спортсменка родила дочь Шай.

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

Наоми Осака пропустила весь сезон-2023 из-за беременности и дальнейшего восстановления после родов. Она вернулась в WTA-тур в январе 2024 года. Её лучшим результатом является выход в четвертьфиналы на турнирах категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Сейчас Осака — 56-я ракетка мира.