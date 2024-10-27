Джек Дрейпер — Карен Хачанов: история личных встреч перед финалом турнира в Вене

Сегодня, 27 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч финала, в котором встретятся 18-й номер рейтинга британец Джек Дрейпер и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Великобритании и теннисистом из России.

Дрейпер и Хачанов провели между собой три встречи на уровне турниров ATP. Россиянин ведёт со счётом 2-1.