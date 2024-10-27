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Джек Дрейпер — Карен Хачанов: история личных встреч перед финалом турнира в Вене

Джек Дрейпер — Карен Хачанов: история личных встреч перед финалом турнира в Вене
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Сегодня, 27 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч финала, в котором встретятся 18-й номер рейтинга британец Джек Дрейпер и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Великобритании и теннисистом из России.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Дрейпер и Хачанов провели между собой три встречи на уровне турниров ATP. Россиянин ведёт со счётом 2-1.

  • 2.09.2022. US Open, хард, 1/16 финала. Хачанов — Дрейпер — 6:3, 4:6, 6:5 Rt.
  • 4.01.2023. Аделаида-2, хард, 1/8 финала. Хачанов — Дрейпер — 6:4, 6:2.
  • 12.01.2023. Аделаида, хард, 1/4 финала. Дрейпер — Хачанов — 6:4, 7:6 (7:3).
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