Джек Дрейпер — Карен Хачанов: история личных встреч перед финалом турнира в Вене
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Сегодня, 27 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч финала, в котором встретятся 18-й номер рейтинга британец Джек Дрейпер и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем Великобритании и теннисистом из России.
Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
Дрейпер и Хачанов провели между собой три встречи на уровне турниров ATP. Россиянин ведёт со счётом 2-1.
- 2.09.2022. US Open, хард, 1/16 финала. Хачанов — Дрейпер — 6:3, 4:6, 6:5 Rt.
- 4.01.2023. Аделаида-2, хард, 1/8 финала. Хачанов — Дрейпер — 6:4, 6:2.
- 12.01.2023. Аделаида, хард, 1/4 финала. Дрейпер — Хачанов — 6:4, 7:6 (7:3).
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