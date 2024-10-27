Наоми Осака опубликовала вдохновенный пост о своём послеродовом состоянии

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака эмоционально высказалась об изменениях в своём теле после родов в 2023 году.

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«Честно говоря, не знаю, как подписать этот пост. Хотела сказать: «изменения тела в течение года», но на самом деле для меня это значит гораздо больше. В этом году мне порой было стыдно из-за своего тела, например, когда приходилось надевать облегающую теннисную форму. Я постоянно боролась с непреодолимым желанием «восстановить форму», наблюдая, как другие мамы моментально уменьшались в размере после родов. Я сразу требовала это от себя. Это сравнение всегда причиняло боль, потому что, будучи спортсменкой, я должна худеть быстрее, чем большинство. Ежедневно я ходила в зал, поэтому такие мысли не были нереалистичными.

Большинство недель ощущались так же, как предыдущие, вес не исчезал в одночасье, поэтому это было немного обескураживающе. Достижение своего нынешнего состояние было вызовом, который я всё ещё принимаю. Все тела разные, и я ценю своё за то, какое оно есть. Моё тело сделало для меня так много и так хорошо приспособилось к задачам, которые ему поручаю. Я невероятно благодарна и признательна», — написала Осака на своей странице в соцсетях.