Сербка Ольга Данилович выиграла турнир WTA-250 в Гуанчжоу, победив в финале Доулхайд
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86-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович стала чемпионкой на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В финале она обыграла американку Кэролайн Доулхайд (101-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Гуанчжоу. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 11:05 МСК
86
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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101
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Данилович не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Доулхайд три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Это второй титул на турнире WTA для 23-летней Ольги Данилович. Свой первый трофей она выиграла на турнире в Москве (Россия) в 2018 году. Благодаря успешному выступлению в Гуанчжоу сербка поднимется на 34 строчки и станет 52-й ракеткой мира.
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