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Борис Беккер оценил работу Ханси Флика после крупной победы «Барселоны» над «Реалом»

Борис Беккер оценил работу Ханси Флика после крупной победы «Барселоны» над «Реалом»
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер прокомментировал гостевую победу «Барселоны» под руководством его соотечественника Ханси Флика над мадридским «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Ханси проделывает потрясающую работу», — написал Беккер в своём аккаунте в социальных сетях.

Как сообщает Opta Sport, немецкий специалист стал первым тренером каталонцев с 1984 года, который выиграл дебютный матч «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» во всех соревнованиях. После 11 сыгранных матчей в турнире «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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