Борис Беккер оценил работу Ханси Флика после крупной победы «Барселоны» над «Реалом»

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер прокомментировал гостевую победу «Барселоны» под руководством его соотечественника Ханси Флика над мадридским «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Ханси проделывает потрясающую работу», — написал Беккер в своём аккаунте в социальных сетях.

Как сообщает Opta Sport, немецкий специалист стал первым тренером каталонцев с 1984 года, который выиграл дебютный матч «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» во всех соревнованиях. После 11 сыгранных матчей в турнире «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.