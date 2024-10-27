Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Токио

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония), а также поделилась ожиданиями от Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт со 2 по 9 ноября.

«Действительно ценю то, что я смогла побороться и стать чемпионкой в Токио. Я хотела этого добиться ещё с того момента, когда мне было 19 лет. В финале 2022 года я так упорно боролась, но не смогла победить. Так что в этом году я просто очень счастлива.

Всех игроков [в Эр-Рияде] будет сложно победить. С первого матча нужно будет быть сосредоточенной. Я впервые сыграю на Итоговом турнире WTA, была этим очень мотивирована. Посмотрим, что будет», — приводит слова Циньвэнь сайт WTA.