Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу на турнире WTA-500 в Токио
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала свою победу на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония), а также поделилась ожиданиями от Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который пройдёт со 2 по 9 ноября.
Токио (ж). Финал
27 октября 2024, воскресенье. 06:10 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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155
Софья Кенин
С. Кенин
«Действительно ценю то, что я смогла побороться и стать чемпионкой в Токио. Я хотела этого добиться ещё с того момента, когда мне было 19 лет. В финале 2022 года я так упорно боролась, но не смогла победить. Так что в этом году я просто очень счастлива.
Всех игроков [в Эр-Рияде] будет сложно победить. С первого матча нужно будет быть сосредоточенной. Я впервые сыграю на Итоговом турнире WTA, была этим очень мотивирована. Посмотрим, что будет», — приводит слова Циньвэнь сайт WTA.
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