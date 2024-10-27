«Всё может быстро измениться». Янник Синнер — о лидерстве с Алькарасом в мужском теннисе

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о своём лидерстве вместе с испанцем Карлосом Алькарасом в мужском теннисе.

«Я хорошо показал себя в этом сезоне, но всё может измениться очень быстро. Есть очень много отличных теннисистов и новых перспективных игроков. Никогда не знаешь, что произойдёт, поэтому всегда нужно работать.

Конечно, Карлос до сих пор остаётся одним из моих главных соперников, но есть много других игроков, и нужно быть готовым как морально, так и физически. Поэтому продолжаю работать и придерживаться своего распорядка, чтобы становиться лучше как игрок и как личность.

Я считаю, что всё начинается с тренировок, с распорядка дня, когда ты просыпаешься и стараешься хорошо выспаться, и всё это помогает тебе чувствовать себя хорошо на корте», — приводит слова Синнера Eurosport.

Напомним, в этом сезоне Синнер впервые возглавил рейтинг ATP и гарантированно завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира. Также в этом году он выиграл два титула на турнирах «Большого шлема».