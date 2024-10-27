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Даниил Медведев потренировался с Григором Димитровым перед стартом «Мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл совместную тренировку с болгарином Григором Димитровым перед стартом на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом тренировочного занятия теннисистов.

Видео опубликовано на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Даниил Медведев начнёт соревнования в Париже со второго круга, в котором сыграет с победителем матча 1/32 финала между австралийским теннисистом Алексеем Попыриным и Маттео Берреттини из Италии.

Прошлогодний финалист турнира в столице Франции Димитров в своём первом матче в Париже (1/16 финала) встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжичжэнь (Китай).