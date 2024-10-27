«Не играю ради денег». Янник Синнер — о $ 6 млн призовых за победу на Six Kings Slam

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что не играет в теннис ради денег на фоне возмущений по поводу призовых, которые он получил за победу на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Я не играю ради денег. Всё очень просто. Конечно, это хороший приз, но я туда поехал, потому что там были, возможно, шесть лучших игроков в мире и была возможность помериться с ними силами. Это было хорошее мероприятие. Я играл матчи в правильном стиле, и это, надеюсь, поможет мне стать более хорошим игроком», — приводит слова Синнера Eurosport.

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.