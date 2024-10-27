Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Мериде, где сыграют три российские теннисистки

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Там сыграют три российские теннисистки.

85-я ракетка мира Анна Блинкова является пятой сеяной соревнований, в первом круге она сыграет с украинкой Лесей Цуренко. 127-й номер рейтинга Полина Кудерметова сразится с аргентинкой Надей Подорошкой, а 17-летняя Алина Корнеева встретится с американкой Алисией Паркс.

Действующей чемпионкой турнира в Мериде является итальянка Камилла Джорджи, которая в этом году завершила профессиональную карьеру. В финале она обыграла шведку Ребекку Петерсон.