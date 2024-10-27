Стэна Вавринку рассмешили слова Синнера о том, что Янник ездил в Эр-Рияд не за деньгами

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на слова первой ракетки мира итальянца Янника Синнера о том, что он ездил на выставочный турнир в Саудовскую Аравию не с целью заработать денег.

На цитату Синнера Вавринка поставил эмодзи «смех до слёз».

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.