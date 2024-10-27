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Карлос Алькарас отреагировал на победу Илии Топурии в титульном бою UFC

Карлос Алькарас отреагировал на победу Илии Топурии в титульном бою UFC
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил соотечественника Илию Топурию с успешной защитой титула чемпиона UFC в полулёгком весе. В субботу, 26 октября, Топурия в третьем раунде нокаутировал американского бойца Макса Холлоуэя.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Мои глубокие поздравления с благодарностью за то, что снова вошёл в историю», — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.

Илии Топурии 27 лет. Испано-грузин является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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