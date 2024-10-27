Карлос Алькарас отреагировал на победу Илии Топурии в титульном бою UFC

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил соотечественника Илию Топурию с успешной защитой титула чемпиона UFC в полулёгком весе. В субботу, 26 октября, Топурия в третьем раунде нокаутировал американского бойца Макса Холлоуэя.

«Мои глубокие поздравления с благодарностью за то, что снова вошёл в историю», — написал Алькарас в своём аккаунте в социальных сетях.

Илии Топурии 27 лет. Испано-грузин является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.