Джек Дрейпер — Карен Хачанов: россиянин проиграл первый сет в финале турнира в Вене

Сегодня, 27 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч финала, в котором встретятся 18-й номер рейтинга британец Джек Дрейпер и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Первый сет остался за британским теннисистом со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 2-1. При этом в третьем круге US Open — 2022 Карен победил на отказе соперника при счёте 6:3, 4:6, 6:5, а затем уверенно выиграл на первом турнире в Аделаиде-2023 — 6:4, 6:2. Неделей позже Джек взял реванш на втором турнире в Аделаиде — 6:4, 7:6 (7:3).
Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.
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