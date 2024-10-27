Карен Хачанов проиграл Джеку Дрейперу в финале турнира ATP-500 в Вене

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выиграть трофей категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он уступил представителю Великобритании 18-й ракетке мира Джеку Дрейперу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в его пользу. Таким образом, Хачанов прервал свою серию из восьми побед.

Игра продолжалась 1 час 35 минут. За это время Хачанов допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%). На счету его соперника две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).

Это второй и самый значимый титул в карьере Дрейпера. Ранее в этом году он стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте. Также Дрейпер станет 15-й ракеткой мира.