Карен Хачанов проиграл Джеку Дрейперу в финале турнира ATP-500 в Вене
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выиграть трофей категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он уступил представителю Великобритании 18-й ракетке мира Джеку Дрейперу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в его пользу. Таким образом, Хачанов прервал свою серию из восьми побед.
Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Игра продолжалась 1 час 35 минут. За это время Хачанов допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%). На счету его соперника две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).
Это второй и самый значимый титул в карьере Дрейпера. Ранее в этом году он стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте. Также Дрейпер станет 15-й ракеткой мира.
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