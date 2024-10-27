«Не удивлюсь, если он выиграет». Умбер — об игре Мпетчи Перрикара в Базеле

16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался об успехе своего соотечественника Джованни Мпетчи Перрикара, занимающего 50-ю строчку рейтинга, на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Не видел, как он играет, но это правда, что после Лиона он действительно может выиграть титул с 500 очками, и его игра замечательная. Тренировался с ним пару раз. У него сильная первая подача. Даже на второй подаче. Так что уверен, что он играет очень хорошо, и он делает большой прогресс. У него хороший тренер и хорошая команда. Так что неудивительно, что он так выделяется, и я не удивлюсь, если он выиграет ATP-500», — сказал Умбер на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Базеле Джованни Мпетчи Перрикар встретится с 23-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном.