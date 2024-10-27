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«Семья воссоединилась». Медведев и Рублёв встретились на «Мастерсе» в Париже

«Семья воссоединилась». Медведев и Рублёв встретились на «Мастерсе» в Париже
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Официальный аккаунт последнего «Мастерса» в году, который с 28 октября по 3 ноября пройдёт в Париже (Франция), мило поприветствовал российских теннисистов, пятую ракетку мира Даниила Медведева и занимающего седьмую строчку в рейтинге ATP Андрея Рублёва.

Фото: Пресс-служба Париж Мастерс

Фото: Пресс-служба Париж Мастерс

Фото: Пресс-служба Париж Мастерс

«Семья воссоединилась», — подписал аккаунт опубликованные фотографии спортсменов на странице в X.

Отметим, что Рублёв является крёстным отцом дочери Даниила Алисы.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Медведев и Рублёв начнут свой путь на турнире со второго круга.

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