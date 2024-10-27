«Большинство людей не знают, что я сладкоежка». Фриц — о питании и тренировках

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о своём питании и тренировках, заявив, что мало людей знают о его любви к сладкому.

«Большинство людей не знают, что я сладкоежка. С годами моя программа питания изменилась и стала более ориентированной на постоянную энергию и восстановление мышц после тренировки. Ключевым моментом в этом является обеспечение достаточного количества пищи в течение дня, чтобы оставаться энергичным. Контроль за потреблением калорий и белков имеет большое значение. Обычно утром делаю смузи с сывороточным протеином. Всегда стараюсь включить белок в завтрак.

Моя тренировка обычно начинается около восьми или девяти утра. Уделяю особое внимание корпусу, плечам и ногам — зонам, которые имеют значение для результативности в теннисе и профилактики травм. Поскольку сами матчи могут быть интенсивными и продолжительными, переключаю внимание на восстановление во время тренировок в спортзале», — приводит слова Фрица Tennis.com.