39-летний Джон Иснер: если бы я вернулся, то легко мог бы попасть в топ-100 ATP

Бывшая девятая ракетка мира 39-летний американский теннисист Джон Иснер высказался о своём потенциальном возвращении в тур. По словам спортсмена, он бы легко вошёл в топ-100 лучших теннисистов.

«У меня есть некоторые проблемы с телом, с которыми мне нужно разобраться. Важно понять, почему моя нога постоянно беспокоит меня. Если бы я понял это и вернулся в тур, то легко мог бы попасть в топ-100. Я мог бы получить уайлд-кард на пару челленджеров и использовать их как трамплин», — приводит слова Иснера The Tennis Gazette.

Напомним, Джон Иснер завершил карьеру на US Open — 2023. Именно он оставляет за собой рекорд самого длительного матча в истории тенниса. В 2010 году он провёл трёхдневный поединок на Уимблдоне.