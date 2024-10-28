Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

39-летний Джон Иснер: если бы я вернулся, то легко мог бы попасть в топ-100 ATP

39-летний Джон Иснер: если бы я вернулся, то легко мог бы попасть в топ-100 ATP
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира 39-летний американский теннисист Джон Иснер высказался о своём потенциальном возвращении в тур. По словам спортсмена, он бы легко вошёл в топ-100 лучших теннисистов.

«У меня есть некоторые проблемы с телом, с которыми мне нужно разобраться. Важно понять, почему моя нога постоянно беспокоит меня. Если бы я понял это и вернулся в тур, то легко мог бы попасть в топ-100. Я мог бы получить уайлд-кард на пару челленджеров и использовать их как трамплин», — приводит слова Иснера The Tennis Gazette.

Напомним, Джон Иснер завершил карьеру на US Open — 2023. Именно он оставляет за собой рекорд самого длительного матча в истории тенниса. В 2010 году он провёл трёхдневный поединок на Уимблдоне.

Материалы по теме
Андре Агасси собрал идеального теннисиста, не упомянув Рафаэля Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android