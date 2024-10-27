Стала известна сетка турнира WTA-250 в Цзюцзяне, где выступят две российские теннисистки

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Там сыграют две российские теннисистки.

61-я ракетка мира Камилла Рахимова является пятой сеяной соревнований, в первом круге она сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич. 179-й номер рейтинга 19-летняя Елена Приданкина встретится с немецкой теннисисткой Эллой Зайдель.

Действующей чемпионкой турнира в Цзюцзяне является чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла свою соотечественницу Мари Боузкову со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).