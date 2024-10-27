Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере

Джек Дрейпер прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он обыграл 24-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«В целом матч шёл очень тяжело, но я держался стойко. У меня был хороший настрой на матч. К счастью, я смог справиться со всеми проблемами. Выиграть свой первый турнир ATP-500 — это невероятное чувство. Я невероятно счастлив и горжусь собой и своей командой. Это такой момент, которым я собираюсь наслаждаться», — приводит слова Дрейпера ATP.

Напомним, это второй и самый значимый титул в карьере Дрейпера. Ранее в этом году он стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте. Также Дрейпер станет 15-й ракеткой мира.

Материалы по теме
Карен Хачанов проиграл Джеку Дрейперу в финале турнира ATP-500 в Вене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android