Джек Дрейпер прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере

18-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании высказался о победе на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В титульной встрече он обыграл 24-ю ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 6:4, 7:5.
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«В целом матч шёл очень тяжело, но я держался стойко. У меня был хороший настрой на матч. К счастью, я смог справиться со всеми проблемами. Выиграть свой первый турнир ATP-500 — это невероятное чувство. Я невероятно счастлив и горжусь собой и своей командой. Это такой момент, которым я собираюсь наслаждаться», — приводит слова Дрейпера ATP.
Напомним, это второй и самый значимый титул в карьере Дрейпера. Ранее в этом году он стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте. Также Дрейпер станет 15-й ракеткой мира.
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