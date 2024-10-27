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Бен Шелтон: молодое поколение теннисистов сейчас очень сильное

Бен Шелтон: молодое поколение теннисистов сейчас очень сильное
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23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о том, что на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) все полуфиналисты родились в 2000-х. Подобное произошло впервые в истории тенниса.

«Я думаю, что самое интересное в этом турнире то, что в полуфинале у нас было четверо парней в возрасте 22 лет и младше. Это показывает, что молодое поколение теннисистов сейчас очень сильное. Я был самым старшим из четверых, так что было даже странно думать о том, что напротив меня кто-то младше», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.

Сегодня, 27 октября, Шелтон неожиданно уступил 50-й ракетке мира французскому теннисисту Джованни Мпетчи Перрикару в финале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария)

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