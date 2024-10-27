Гаэль Монфис после снятия с «Мастерса» в Париже поделился воспоминаниями о турнире

52-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис в социальных сетях опубликовал пост, посвященный «Мастерсу» в Париже, куда он получил уайлд-кард, но отказался от участия.

«20 лет назад сыграл здесь свой первый турнир. Меня пригласили в квалификацию, которую я прошёл, выиграл один из раундов основной сетки, играл с Ллейтоном Хьюиттом, вторым номером мирового рейтинга. Это было безумие, видел его по телевизору всю свою юность и играл против него. Одно из лучших воспоминаний в моей карьере.

Сегодня мне грустно, что не смогу сыграть в Берси, и ещё грустнее, что это будет последний турнир во дворце Omnisports. У нас с Берси особая история. Я вырос там, мечтал на трибунах, играл в двух финалах, впервые обыграл Федерера и чувствовал сумасшедшую энергию публики.

Спасибо всем вам и этому легендарному турниру. До свидания, Берси. Спасибо тебе огромное. Не могу дождаться нового приключения на новой площадке в следующем году, которая, уверен, будет великолепна для «Мастерса» в Париже», — написал Монфис в социальных сетях.

Напомним. «Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября 2024 года года. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.