Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я хочу взять реванш». Карен Хачанов обратился к Джеку Дрейперу после поражения в Вене

«Я хочу взять реванш». Карен Хачанов обратился к Джеку Дрейперу после поражения в Вене
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обратился к британцу Джеку Дрейперу (18-й в рейтинге ATP), своему сопернику по финалу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 27 октября, россиянин уступил представителю Великобритании со счётом 4:6, 5:7.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Я хочу поздравить Джека и его команду с этой победой, вы её заслужили. Вы шли к этому всю неделю. В этом сезоне Джек набирает обороты и играет очень хорошо. Я желаю ему больших успехов в будущем. Однако я также с нетерпением жду возможности снова вместе выйти на корт, чтобы взять реванш за это поражение», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

Материалы по теме
Джек Дрейпер прокомментировал завоевание первого титула ATP-500 в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android