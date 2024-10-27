«Я хочу взять реванш». Карен Хачанов обратился к Джеку Дрейперу после поражения в Вене

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обратился к британцу Джеку Дрейперу (18-й в рейтинге ATP), своему сопернику по финалу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 27 октября, россиянин уступил представителю Великобритании со счётом 4:6, 5:7.

«Я хочу поздравить Джека и его команду с этой победой, вы её заслужили. Вы шли к этому всю неделю. В этом сезоне Джек набирает обороты и играет очень хорошо. Я желаю ему больших успехов в будущем. Однако я также с нетерпением жду возможности снова вместе выйти на корт, чтобы взять реванш за это поражение», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.