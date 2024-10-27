«Я хочу взять реванш». Карен Хачанов обратился к Джеку Дрейперу после поражения в Вене
Поделиться
24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обратился к британцу Джеку Дрейперу (18-й в рейтинге ATP), своему сопернику по финалу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 27 октября, россиянин уступил представителю Великобритании со счётом 4:6, 5:7.
Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Я хочу поздравить Джека и его команду с этой победой, вы её заслужили. Вы шли к этому всю неделю. В этом сезоне Джек набирает обороты и играет очень хорошо. Я желаю ему больших успехов в будущем. Однако я также с нетерпением жду возможности снова вместе выйти на корт, чтобы взять реванш за это поражение», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
Комментарии
- 27 октября 2024
-
20:44
-
20:39
-
19:47
-
19:26
-
19:10
-
18:52
-
18:26
-
17:58
-
17:47
-
17:35
-
17:33
-
16:51
-
16:27
-
15:14
-
14:50
-
14:43
-
14:26
-
14:05
-
13:33
-
13:00
-
12:46
-
12:26
-
12:14
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:38
-
10:34
-
10:00
-
09:35
-
09:12
-
09:04
-
00:27
-
00:25
-
00:17