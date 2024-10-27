Джек Дрейпер: Хачанов — боец, он хорош и находится в отличной форме

18-я ракетка мира Джек Дрейпер из Великобритании обратился к 24-й ракетке мира российскому теннисисту Карену Хачанову, которого он обыграл в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:4, 7:5.

«В финале играл очень хорошо, а потом неожиданно ситуация изменилась. Честно говоря, в тот момент я не чувствовал себя слишком скованным и не очень нервничал, просто пропустил несколько мячей и принял несколько неправильных решений, а Карен набрал свой уровень. Это свидетельствует о том, насколько он хорош, он боец и находится в отличной форме», — приводит слова Дрейпера официальный сайт ATP.