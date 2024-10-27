«Я был близок к тому, чтобы вернуться». Хачанов объяснил поражение в финале турнира в Вене
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 27 октября, россиянин уступил представителю Великобритании Джеку Дрейперу (18-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 5:7.
Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Если ты выходишь в финал, ты всё равно думаешь о победе. Но я не могу жаловаться, ведь последние две недели я всё равно провёл замечательно. Одержав победу на прошлой неделе и впервые сыграв в финале здесь, в Вене, я просто хочу поблагодарить свою команду. Конечно, я был близок к тому, чтобы вернуться в матч во втором сете. Мне это ещё раз показало, что всегда нужно оставаться в игре, упорно бороться и верить в лучшее», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
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