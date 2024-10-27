«Я был близок к тому, чтобы вернуться». Хачанов объяснил поражение в финале турнира в Вене

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 27 октября, россиянин уступил представителю Великобритании Джеку Дрейперу (18-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 5:7.

«Если ты выходишь в финал, ты всё равно думаешь о победе. Но я не могу жаловаться, ведь последние две недели я всё равно провёл замечательно. Одержав победу на прошлой неделе и впервые сыграв в финале здесь, в Вене, я просто хочу поблагодарить свою команду. Конечно, я был близок к тому, чтобы вернуться в матч во втором сете. Мне это ещё раз показало, что всегда нужно оставаться в игре, упорно бороться и верить в лучшее», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.