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«Я был близок к тому, чтобы вернуться». Хачанов объяснил поражение в финале турнира в Вене

«Я был близок к тому, чтобы вернуться». Хачанов объяснил поражение в финале турнира в Вене
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 27 октября, россиянин уступил представителю Великобритании Джеку Дрейперу (18-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 5:7.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Если ты выходишь в финал, ты всё равно думаешь о победе. Но я не могу жаловаться, ведь последние две недели я всё равно провёл замечательно. Одержав победу на прошлой неделе и впервые сыграв в финале здесь, в Вене, я просто хочу поблагодарить свою команду. Конечно, я был близок к тому, чтобы вернуться в матч во втором сете. Мне это ещё раз показало, что всегда нужно оставаться в игре, упорно бороться и верить в лучшее», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

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