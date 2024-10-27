Джованни Мпетчи Перрикар стал чемпионом турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Бена Шелтона
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финальном матче он обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Базель. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
23
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
50
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Мпетчи Перрикар 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и две двойные ошибки.
Напомним, турнир в Базеле проходил с 21 по 27 октября. В прошлом году победителем стал канадец Феликс Оже-Альяссим, обыгравший представителя Польши Хуберта Хуркача.
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