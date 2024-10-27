Джованни Мпетчи Перрикар стал чемпионом турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Бена Шелтона

50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финальном матче он обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Мпетчи Перрикар 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и две двойные ошибки.

Напомним, турнир в Базеле проходил с 21 по 27 октября. В прошлом году победителем стал канадец Феликс Оже-Альяссим, обыгравший представителя Польши Хуберта Хуркача.