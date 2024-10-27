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«Работа окупилась». Джованни Мпетчи Перрикар — о победе на турнире ATP-500 в Базеле

«Работа окупилась». Джованни Мпетчи Перрикар — о победе на турнире ATP-500 в Базеле
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финальном матче Джованни Мпетчи Перрикар обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Базель. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
50
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Это потрясающе — выиграть такой турнир. Для меня это первая победа на турнире ATP-500. Могу быть доволен собой, тем, что сделал сегодня и в последние пять дней. Это потрясающе — выиграть здесь… [До этого] у меня был сложный месяц, но всегда хорошо, когда есть победы.

Моей целью было выиграть 250-й или 500-й турнир, но выиграть оба — это потрясающе. Конечно, я сосредоточен на том, что могу улучшить в своей игре. Многое было сделано на тренировках. Работа окупилась», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

Для француза это второй титул в сезоне. Первый он заработал на турнире ATP-250 в Лионе.

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