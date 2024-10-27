«Чуть не убился». Бен Шелтон — о подаче Мпетчи Перрикара в финале ATP-500 в Базеле

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поздравил 50-ю ракетку мира Джованни Мпетчи Перрикара с победой на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) и прокомментировал скорость подачи француза.

«Прежде всего, конечно, хочу поздравить Джованни с отличной неделей и отличным матчем сегодня. Я чуть не убился, пытаясь вернуть твою подачу. И многие другие аспекты твоей игры так улучшились, ты такой замечательный молодой талант, так полезен для спорта, и это здорово — видеть столько разных стилей в туре, и ты так много добавляешь, так что поздравляю с выдающимся прорывным сезоном, когда за 10 месяцев ты перешёл из топ-200 в топ-30 — это повод для гордости», — приводит слова Шелтона Tennis.tv.

В финальном матче Бен Шелтон принял подачи Джованни Мпетчи Перрикара, выполненные со скоростью 236 км/ч и 241 км/ч. Другая подача француза со скоростью 230 км/ч попала в тело Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу французского теннисиста.