Димитров — об уходе Надаля и Тима: раньше вне корта было весело, сейчас я этого не вижу

Девятая ракетка мира болгарин Григор Димитров высказался об уходе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля и экс третьей ракетки мира австрийца Доминика Тима, заявив, что ему будет не хватать товарищества, которое привнесло в тур уходящее поколение теннисистов.

«Это грустно. Видел Доминика пару дней назад — он тоже был в Вене. Не могу не думать об этом. Конечно, у всего есть начало и конец, но, когда видишь конкурентов, с которыми ты вырос, видишь этих ребят, которые подталкивают тебя к тому, чтобы ты стал лучше, это отнимает у тебя немного сил.

Уважаю новое поколение и всех, кто там играет, но раньше за пределами площадки было очень весело. Мы всегда подшучивали друг над другом, а сейчас я этого не вижу. Не хватает духа соперничества, но испытываю к этим игрокам только уважение», — приводит слова Димитрова Eurosport.

Напомним, Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере. Доминик Тим завершил карьеру на домашнем турнире ATP-500 в Вене (Австрия).