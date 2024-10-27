«Лучший опыт». Умбер вспомнил прошлогодний матч со Зверевым на «Мастерсе» в Париже

16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вспомнил прошлогодний матч второго круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Это очень специфический турнир. Лучшая атмосфера, потому что французская публика действительно горячая. И факт, что это в помещении, знаете, когда играл со Зверевым в прошлом году, это был лучший опыт, который я получил на корте с точки зрения атмосферы. Это было потрясающе. Мне немного грустно, что это последний раз, но постараюсь насладиться каждым моментом, чтобы провести здесь прекрасную неделю», — сказал Умбер на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Париже — 2024 Уго Умбер в первом круге встретится с Брэндоном Накашимой из США. Александр Зверев стартует со второго круга, где сыграет с победителем матча Лучано Дардери (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).