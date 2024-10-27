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Ига Швёнтек прибыла в Эр-Рияд, где пройдёт Итоговый чемпионат WTA — 2024

Ига Швёнтек прибыла в Эр-Рияд, где пройдёт Итоговый чемпионат WTA — 2024
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прибыла в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где 2 ноября стартует Итоговый чемпионат WTA — 2024. В социальных сетях спортсменка поделилась фото с отметкой города.

Фото: Из социальных сетей Иги Швёнтек

На Итоговом чемпионате WTA — 2024, помимо Швёнтек, сыграют Арина Соболенко (Беларусь), Кори Гауфф (США), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Чжэн Циньвэнь (Китай) и Барбора Крейчикова (Чехия).

В последний раз Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024, где уступила в 1/4 финала американке Джессике Пегуле. После этого теннисистка решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде.

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