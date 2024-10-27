Райлли Опелка на водительских правах показал, как изменилась его внешность

Американский теннисист Райлли Опелка в социальных сетях поделился фото, где показал свои старые и новые водительские права, продемонстрировав внешние изменения, которые произошли со спортсменом за это время.

«Оставайся в школе», — подписал фото Опелка.

Фото: Из социальных сетей Райлли Опелки

Райлли Опелка, занимающий 297-ю строчку мирового рейтинга, последний раз принимал участие в «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В первом круге он уступил французскому теннисисту Артуру Риндеркнешу со счётом 4:6, 6:7 (5:7). С августа 2022 года американец пропустил 15 месяцев из-за травмы бедра. В ноябре 2023 года он выиграл один матч на челленджере в Шарлоттсвиле, но снялся со второго круга из-за травмы руки.