«Отличные две недели». Карен Хачанов опубликовал пост по итогам выступления в Вене

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост о своём выступлении на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале россиянин уступил 18-й ракетке мира британцу Джеку Дрейперу со счётом 4:6, 5:7.

«В целом последние две недели были отличными для того, чтобы сделать несколько финалов подряд. Боролся до конца, но, к сожалению, сегодня этого было недостаточно. Спасибо Вене!!! Всегда с удовольствием возвращаюсь сюда», — написал Хачанов в социальных сетях.

В финале турнира в Вене Карен Хачанов прервал свою победную серию из восьми матчей. Ранее он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).