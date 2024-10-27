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«Отличные две недели». Карен Хачанов опубликовал пост по итогам выступления в Вене

«Отличные две недели». Карен Хачанов опубликовал пост по итогам выступления в Вене
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост о своём выступлении на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале россиянин уступил 18-й ракетке мира британцу Джеку Дрейперу со счётом 4:6, 5:7.

«В целом последние две недели были отличными для того, чтобы сделать несколько финалов подряд. Боролся до конца, но, к сожалению, сегодня этого было недостаточно. Спасибо Вене!!! Всегда с удовольствием возвращаюсь сюда», — написал Хачанов в социальных сетях.

Вена. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В финале турнира в Вене Карен Хачанов прервал свою победную серию из восьми матчей. Ранее он стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

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