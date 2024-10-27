Стало известно, какие пять теннисистов получат бонус за игру на турнирах ATP-500 в сезоне

Стало известно, какие пять теннисистов получат бонус за самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне. Бонусный пул ATP-500 в этом году составляет $ 1 340 000. Его распределят между пятью игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Распределение будет выглядеть следующим образом: