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Стало известно, какие пять теннисистов получат бонус за игру на турнирах ATP-500 в сезоне

Стало известно, какие пять теннисистов получат бонус за игру на турнирах ATP-500 в сезоне
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Стало известно, какие пять теннисистов получат бонус за самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне. Бонусный пул ATP-500 в этом году составляет $ 1 340 000. Его распределят между пятью игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Распределение будет выглядеть следующим образом:

  1. 20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис — $ 615 000.
  2. Лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер — $ 310 000.
  3. Австралиец Алекс де Минор (10-й в рейтинге ATP) — $ 205 000.
  4. 18-я ракетка мира британец Джек Дрейпер — $ 130 000.
  5. Ещё один француз, Уго Умбер, — $ 80 000.
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