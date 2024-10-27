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Джованни Мпетчи Перрикар сделал 109 эйсов за пять матчей на турнире в Базеле

Джованни Мпетчи Перрикар сделал 109 эйсов за пять матчей на турнире в Базеле
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар выполнил 109 эйсов за пять матчей, проведённых на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Базель. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
50
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи — 221 км/ч, второй — 213 км/ч. Для француза это второй титул в сезоне. Первый он заработал на турнире ATP-250 в Лионе.

Далее Джованни Мпетчи Перрикар выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция), который проходит с 28 октября по 3 ноября. В первом круге он встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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