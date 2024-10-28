«Слишком хороший большой братан». Шелтон отреагировал на победный пост Мпетчи Перрикара

50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый победе на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Соперник француза Бен Шелтон из США, занимающий 23-ю строчку рейтинга, прокомментировал этот пост.

«Первый титул ATP-500! Столько работы, жертв… Спасибо моей команде и всем, кто поддерживал меня в этом путешествии. Процесс!» — написал Мпетчи Перрикар в социальных сетях.

«Слишком хороший большой братан», — отреагировал в комментариях Шелтон.

Далее оба теннисиста выступят на «Мастерсе» в Париже. Бен Шелтон в первом круге сыграет с Корентеном Муте (Франция), а Джованни Мпетчи Перрикар встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.