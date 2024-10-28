«Слишком хороший большой братан». Шелтон отреагировал на победный пост Мпетчи Перрикара
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый победе на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Соперник француза Бен Шелтон из США, занимающий 23-ю строчку рейтинга, прокомментировал этот пост.
Базель. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
23
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 4
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|7 7
50
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
«Первый титул ATP-500! Столько работы, жертв… Спасибо моей команде и всем, кто поддерживал меня в этом путешествии. Процесс!» — написал Мпетчи Перрикар в социальных сетях.
«Слишком хороший большой братан», — отреагировал в комментариях Шелтон.
Далее оба теннисиста выступят на «Мастерсе» в Париже. Бен Шелтон в первом круге сыграет с Корентеном Муте (Франция), а Джованни Мпетчи Перрикар встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
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