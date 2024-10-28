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«Слишком хороший большой братан». Шелтон отреагировал на победный пост Мпетчи Перрикара

«Слишком хороший большой братан». Шелтон отреагировал на победный пост Мпетчи Перрикара
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый победе на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Соперник француза Бен Шелтон из США, занимающий 23-ю строчку рейтинга, прокомментировал этот пост.

Базель. Финал
27 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
50
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

«Первый титул ATP-500! Столько работы, жертв… Спасибо моей команде и всем, кто поддерживал меня в этом путешествии. Процесс!» — написал Мпетчи Перрикар в социальных сетях.

«Слишком хороший большой братан», — отреагировал в комментариях Шелтон.

Далее оба теннисиста выступят на «Мастерсе» в Париже. Бен Шелтон в первом круге сыграет с Корентеном Муте (Франция), а Джованни Мпетчи Перрикар встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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